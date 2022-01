Rimini: Gabellini già al lavoro ma resta dietro alle quinte

L'ultima volta che Claudio Gabellini è stato visto a Rimini risale al 31 ottobre in occasione della sfida con la Correggese. L'ex Presidente del Fano non si è mai nascosto facendosi fotografare con la maglia biancorossa numero 32 appartenente a Germinale, per anni terminale offensivo del Fano, e lasciando trapelare un feeling già nato già esistente. Già all'epoca disse, in chiave Rimini, di sentirsi tirare per la “giacchetta”, ma che non ci fosse nulla di concreto. Ma, a tirarlo per la “giacchetta” come sostiene lui stesso è proprio il Presidente Alfredo Rota che anche oggi in occasione della conferenza stampa focus sul momento della squadra biancorossa, ha parlato dell'imminente closing.

Resta da capire per quale motivo l'ex patron del Fano nato a San Giovanni Marignano stia già lavorando con Rota, infatti è nettamente lievitato il budget a disposizione e i risultati lo dimostrano, ma non voglia apparire. Fermo restando che per la piazza la cosa importante è che arrivino i risultati e che i bilanci siano in regola, resta da capire come e quando Gabellini prenderà in mano ufficialmente le redini del Rimini. Oggi intanto conferenza stampa del DS Andrea Maniero. Il Rimini non cambierà volto nel mercato di gennaio. Lunedi si aggregherà al gruppo un difensore esterno destro classe 2003, si lavora anche per un over a centrocampo, ma nulla di più. Il Rimini sta bene e aspetta solo di poter tornare in campo. Maniero, auspica un protocollo serio che possa mettere la parola fine a tutta la confusione che dalla serie A fino alle categorie minori non permette il regolare svolgimento dei campionati.