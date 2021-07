SERIE D Rimini, Gaburro è il nuovo allenatore Il tecnico veneto viene dall'esperienza al Gravina e nelle due stagioni precedenti ha conquistato la promozione in C con Gozzano e Lecco.

È Marco Gaburro il nuovo allenatore del Rimini. I biancorossi hanno ufficializzato l'accordo annuale - con opzione per quello successivo - col tecnico veneto. Reduce da un'esperienza poco fortunata al Gravina (Serie D Girone H), nelle due stagioni precedenti Gaburro era stato protagonista di due promozioni consecutive in Serie C, conquistata prima col Gozzano e poi col Lecco.

