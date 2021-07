Rimini, Gaburro: "Rimini una piazza prestigiosa"

Il Rimini ha presentato Marco Gaburro. Per l'ex tecnico di Gozzano e Lecco un contratto di un anno con opzione per il successivo. Gaburro ha scelto Rimini, che considera una piazza prestigiosa, la migliore per quanto riguarda il campionato di serie D. Tre promozione in carriera in serie C. Gaburro è un tecnico che predilige il 4-3-3 come modulo di partenza.

