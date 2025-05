SERIE C Rimini: già iniziato il dopo Buscè Il tecnico lascia Rimini con la Coppa Italia

Nono posto in classifica con 51 punti frutto di 13 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte con 45 gol fatti e 35 subiti. Questi i numeri del campionato poi naturalmente pe Antonio Buscè la ciliegina Coppa Italia. Un trofeo che mancava al Rimini, una bacheca che si riapre esattamente dopo 20 anni dalla conquista della Supercoppa di Serie C. Antonio Buscè saluta lasciando il segno ma ora è già tempo di pensare al nuovo allenatore. Non è un mistero che piaccia Andrea Chiappella classe 1987. Giovanissimo e capace di portare la Giana Erminio in finale di Coppa Italia proprio con il Rimini.

E' arrivata la sconfitta ma nei due incontri, ma la gestione tecnica del giovane allenatore della Giana non è passata inosservata. La società biancorossa cerca un profilo capace di lavorare bene con i giovani, valorizzarli e lanciarli e Chiappella risponde a queste caratteristiche. Alla base dei record della Giana Erminio, con questi risultati straordinari c’è proprio questo giovane tecnico. Chiappella, ricordiamo è stato il capitano della Giana che ha vinto tre campionati consecutivi dal 2012 al 2014 e dalla Promozione è approdata in Lega Pro con un salto triplo.

Curiosità Andrea Chiappella è impiegato in banca cosa che tra salti mortali e organizzazione riesce a fare ancora oggi, al secondo anno in Serie C dopo aver riportato la Giana nei professionisti nel 2023 al suo esordio in panchina. Il suo nome è già al centro del mercato, qualcuno vede in lui il nuovo Maurizio Sarri. Potrebbe essere il profilo giusto per il Rimini, cultore del 3-5-2. Altri nomi che sono stati fatti sembrano più defilati. Sono quelli di Massimo Oddo, Emiliano Bigica. Giorgio Gorgone. Ricordiamo che i primi di agosto il Rimini, attuale detentore della Coppa Italia di serie C, parteciperà di diritto alla fase iniziale della principale Coppa Italia.

