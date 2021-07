SERIE D Rimini, il primo rinforzo è Simone Tonelli Il centrocampista è reduce dall'esperienza al l Cjarlins Muzane.

Rimini, il primo rinforzo è Simone Tonelli.

Primo rinforzo per il Rimini: preso Simone Tonelli, centrocampista classe '91 reduce da una stagione fatta di 35 presenze e 2 reti nel Cjarlins Muzane, nel Girone C di Serie D. In carriera, Tonelli vanta quattro stagioni tra C2 e C, disputate Santarcangelo, Venezia e Forlì. In Romagna ha vestito anche le maglie di Imolese, Romagna Centro e Cesena.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: