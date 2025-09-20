Rimini, impresa nel derby: Forlì ko al Neri con il gol di Longobardi

Il Rimini compie l'impresa nella quinta giornata di campionato, in una delle partite più attese: il derby casalingo contro il Forlì. Allo stadio Romeo Neri, i biancorossi di D’Alesio hanno conquistato ieri sera la loro prima vittoria, superando gli avversari grazie al gol di Longobardi al 27' di gioco. Un successo frutto di un primo tempo giocato con qualità, in cui la squadra ha creato occasioni e mostrato un buon gioco collettivo. Nella ripresa, il Rimini ha si è difeso con ordine, trovando nel portiere Vitali un autentico protagonista, negando al Forlì la possibilità di rientrare in partita.

Una vittoria che vale doppio: morale ritrovato e classifica che torna a sorridere, con i biancorossi che riducono la penalizzazione da -10 a -7. Un importante segnale di riscatto, dopo le difficoltà e lo scompiglio delle scorse settimane. Ora l’attenzione si sposta subito sulla prossima trasferta, martedì sul campo del Guidonia, un test importante per capire il vero potenziale di questo nuovo Rimini.







