SERIE D Rimini: in arrivo Kouko. Il vero obiettivo è Casolla Dopo gli 8 arrivi, 9 in totale con Pupeschi, primo acquisto dell'era Rota, il Rimini continua a rinforzarsi. Per l'attacco ci sono i nomi di Kouko e Casolla

Difficilmente basterà la sede del Rimini per presentare i nuovi arrivi. 8 sono già a referto: Francesco Scotti, Luca Valeriani, Daniele Simoncelli, Luca Rivi, Marktar Diop, Lorenzo Lombardi, Oscar Guarino, Abel Gigli. La prossima settimana a scaglioni verranno presentati alla stampa. L'era Rota si era aperta ufficialmente con Niccolò Pupeschi, difensore di 29 anni, reduce dal campionato di Serie D vinto con il Matelica (22 presenze e un gol), Pupeschi è un affidabile giocatore di categoria, con alle spalle 8 campionati e 191 presenze. In carriera anche tre anni di C2 con le maglie di Perugia, Foligno e Poggibonsi. Il Rimini ha in pugno l’attaccante della Costa D’Avorio, Daniel Kouko, classe 1989, l’anno scorso diviso tra Albinoleffe e Arzignano in serie C, categoria nella quale Kouko comunque ha sempre trovato il suo habitat naturale, per esempio con le maglie anche di Olbia, Maceratese e la stessa Albinoleffe. In Serie D ha indossato le maglie di Scandicci, Fiesole, Città di Castello e Montevarchi. In totale, Kouko ha messo insieme 305 presenze con 76 reti. Kouko va ad aggiungersi a Diop e Rivi in attacco, quindi c'è ancora una casella libera perché comunque la stagione andrà affrontata con quattro punte. Quindi il suo arrivo non esclude quello dell’ex forlivese Moussa Souare per il quale ci sarà un appuntamento martedì, il giorno prima della partenza dei test. Così come va tenuto sempre in debita considerazione (ma potrà arrivare solo dopo il 1° settembre per questioni di contratto) il giovane attaccante del Cesena, Tommaso Leon Bernardi, classe 2001, ex Santarcangelo, Cattolica e Savignanese. Ma il vero obiettivo, e anche qui si tratterebbe di un ritorno è quello di Francesco Casolla, nelle ultime due stagioni letteralmente esploso al Bra in serie D: 18 goal stagione 2018-2019 e 22 in quella appena conclusa. Casolla, aveva già centrato la doppia cifra con il Real Rimini stagione 2010-2011, successivamente per lui due timidi anni a San Marino. Casolla classe 92 è il vero obiettivo di un Rimini che sta cercando giocatori all'altezza e che siano anche a costo zero in termini di vitto e alloggio



