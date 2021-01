SERIE D Rimini, in porta arriva Adorni Classe 2000, cresciuto tra Parma e Roma, arriva dal Seregno.

Rimini, in porta arriva Adorni.

Il Rimini ha un nuovo secondo portiere: preso il classe 2000 Federico Adorni, cresciuto nei settori giovanili di Parma e Roma e reduce da mezza stagione in Serie D col Seregno, col quale non è mai sceso in campo. L'anno scorso invece sommò 16 presenze nel Mantova, poi promosso in Serie C.









I più letti della settimana: