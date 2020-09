Rimini in quarantena per 2 settimane

Rimini in quarantena per 2 settimane.

Il Rimini comunica che, come da indicazioni ricevute dall'AUSL dell’Emilia Romagna, tutti i componenti della rosa dovranno osservare una quarantena di 2 settimane. Per non interrompere ulteriormente gli allenamenti, la società sta valutando la possibilità di effettuare un periodo di ritiro, rispettando tutte le norme di sicurezza, compresa la presenza giornaliera di un medico al seguito.

