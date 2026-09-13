ECCELLENZA Rimini in scioltezza, Young Santarcangelo ko 3-0 Partita a senso unico al Mazzola: la doppietta di Piazze e Cicarevic tengono la capolista a punteggio pieno

Tutto come previsto nel testacoda del Mazzola, il Rimini resta primo a punteggio pieno – e senza gol subiti – liquidando 3-0 uno Young Santarcangelo ultimo a quota 0. Partita a senso unico, con le occasioni che sono tutte biancorosse: Golinucci salva due volte sui tentativi da lontano di Cicarevic, prima alzandogli la punizione e poi deviandone il tiro sulla traversa. Sull'angolo che segue, batte De Angelis e la palla arriva sul palo lontano a Maggioli, che non inquadra da pochi centimetri.

Il momento della svolta arriva al 36°: sugli sviluppi del traversone di Moricoli, il Rimini chiede il tocco di braccio sia di Pironi, sul tiro di Fabbri, che di Zaghini, su quello di Piazze, e almeno uno lo rileva pure l'arbitro. Rigore, Piazze è spiazzante ed è vantaggio biancorosso. E tempo altri 5' Piazze colpisce di nuovo, svettando sulla punizione di De Angelis per doppietta e raddoppio.

Prima del riposo, Golinucci torna ad opporsi a Circarevic, liberatosi scambiando con Vitucci, dopo il riposo invece tocca aspettare l'82° per rivedere qualcosa: punizione di De Angelis e stavolta Golinucci respinge centrale, Bertani però non ne approfitta. Ancora De Angelis scambia con Pasquini e mette dentro per la stoccata di Nava, Golinucci torna impeccabile e fa muro. Cicarevic scodella in area per Vitucci, deviato in angolo da Brolli, dopodiché, nell'ultimo angolo in coda di recupero, De Angelis crossa, Maggioli colpisce di testa e, sul rimpallo, Cicarevic scarica in rete. Festeggiamenti Rimini, triplice e gara chiusa.

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