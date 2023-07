SERIE C Rimini: Kevin Haveri al Torino

Rimini: Kevin Haveri al Torino.

Il Rimini comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Torino i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Kevin Haveri. Il difensore lascia il biancorosso con 58 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia tra Serie D e Serie C.

