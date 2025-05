Rimini la dimostrazione che i gruppi forti non si disuniscono mai

Nel servizio di Lorenzo Giardi le interviste Leonardo acori; Paolo Bravo; Adrian Ricchiuti; Luca D'Angelo; Dario Baccin, Sergio Floccari

Nonostante i tanti impegni, per qualcuno anche molto importanti come nel caso del Vice Direttore Sportivo dell'Inter Dario Baccin o il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo, nessuno ha voluto mancare alla festa del ventennale dall'ultima B conquistata dal Rimini. Grazie ad un'ottima organizzazione sono arrivati al Flaminio anche da molto lontano i vari Di Giulio, Muslimovic, Trotta, Russo, Di Loreto, Di Fiordo, per unirsi ai loro compagni che hanno la fortuna di essere più vicini alla Riviera. E' stata una gran bella festa con il ritorno della Supercoppa di Serie C vinta in quella grande stagione, fino a pochi giorni fa custodita nella bacheca della Cocif ed oggi, come è giusto che sia, farà mostra di sé nella vetrina del club biancorosso.

