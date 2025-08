Rimini, la nuova società annuncia il closing; Piero Braglia dirige il primo allenamento

A darne notizia il club biancorosso attraverso una nota ufficiale apparsa sui social. “Dopo aver adempiuto – si legge - alle scadenze del 1° agosto, si è perfezionato il passaggio di consegne tra l’amministratore uscente Di Salvo e il nuovo amministratore unico Valerio Perini . La conclusione del closing è avvenuta sancendo ufficialmente il nuovo assetto societario. “La Building Company di Giusy Scarcella ha acquisito il 100% delle quote societarie del Rimini Football Club e nei prossimi giorni saranno perfezionate le autorizzazioni delle firme in Lega", conclude la nota.

L’operazione presenta tuttavia un grosso punto interrogativo che riguarda la natura dell’acquisto: le quote sono sotto sequestro conservativo. Il caso solleva interrogativi legittimi anche perchè l'ex Presidente del Rimini Alfredo Rota, attivando la misura cautelare che il creditore può chiedere al giudice per preservare la garanzia del proprio credito, in sostanza, impedisce al debitore di disporre delle quote che, in quanto bloccate, non si possono né vendere né donare.

Questo il quadro al quale va aggiunta la sorpresa. Dopo il no di Francesco Baldini, oggi ha diretto l'allenamento l'allenatore con più promozioni dalla Serie C alla Serie B, il settantenne Piero Braglia, tra l'altro uno dei tecnici più costosi della categoria. Il navigato allenatore maremmano, nell’ultima stagione esonerato dal Campobasso, ha ottenuto in carriera 5 promozioni. Braglia, dopo lungo consulto con i nuovi vertici societari, ha firmato il contratto e nel pomeriggio è sceso in campo per dirigere il primo allenamento.