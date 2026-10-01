Rimini, Lombardi: "Premio Vialli occasione splendida in un momento di grande entusiasmo"

Alla presentazione del Premio Gianluca Vialli c'era anche il presidente del Rimini Marco Lombardi, che ha presentato le magliette speciali col logo del Premio - e le due dedicate a Vialli e Mancini - con le quali i biancorossi scenderanno in campo nel derby di sabato col San Marino: "È un'occasione splendida per noi perché viene in un momento in cui stiamo ricreando questo entusiasmo intorno alla squadra di calcio. Vialli è un personaggio che il calcio l'ha nobilitato sia da giocatore che poi da dirigente, il fatto che ci sia una manifestazione come questa, in questi giorni, per noi è veramente una cosa entusiasmante e partecipiamo molto volentieri".

Rimini che intanto procede a vele spiegate, in Eccellenza è primo a punteggio pieno - con un gol subito in 5 turni - e ha passato il turno in Coppa Italia liquidando 3-0 il Pietracuta: "Ecco, la cosa positiva è che stiamo dimostrando sul campo quello che speravamo succedesse. Come ho detto in altre occasioni, questo clima di particolare favore è un'alchimia importante che può portare dei risultati importanti, dobbiamo stare tutti attenti ad alimentarla e a non perderla perché, come vediamo poi anche con squadre molto più importanti, quando si perde il filo di questo clima positivo è difficile recuperarlo".







