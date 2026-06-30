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Rimini, Lombardi: "Pronti a presentare la nostra offerta. Contatti con Del Piero ci risultano reali"

All'apertura del calciomercato, l'imprenditore parla degli obiettivi della cordata e ribadisce: "Disponibili a collaborare con Alex, se lui fosse interessato"

30 giu 2026

L'interesse di Alessandro Del Piero per il progetto di rinascita del Rimini Calcio potrebbe essere più concreto di quanto si pensi. A confermare le voci girate in città in questi giorni è Marco Lombardi, uno degli imprenditori che fanno parte della cordata locale intenzionata a ridare vita al club, che margine dell'evento di apertura del calciomercato commenta così quanto emerso la settimana scorsa, dopo l'indiscrezione lanciata da Il Resto del Carlino: "Del Piero è un personaggio che non credo faccia delle cose per scherzo oppure che addirittura si lasci coinvolgere in cose non vere. L'incontro con il sindaco c'è stato, perché mi pare che lo stesso sindaco in qualche modo l'abbia confermato. quindi noi attendiamo gli sviluppi".

Lombardi, poi, ribadisce quanto la cordata aveva detto quando la notizia del possibile interessamento dello storico capitano della Juventus al Rimini era uscita: "Abbiamo già detto pubblicamente che per noi Del Piero sia un monumento del calcio e quindi siamo pronti a collaborare, qualora ritenesse anche lui che sia utile collaborare con una compagine riminese come la nostra".

A prescindere da un eventuale coinvolgimento di Del Piero, il gruppo di imprenditori riminesi è comunque pronto a presentare la propria offerta, appena il bando pubblico si aprirà, con l'inizio di luglio: "Noi siamo pronti da tempo a presentare la nostra offerta. Appena si apriranno i termini completeremo le pratiche burocratiche che riguardano la costituzione della nostra società. Ripeto siamo pronti, ma siamo anche aperti al dialogo con personaggi di questo calibro".

Da che obiettivi ripartirebbe un eventuale vostro Rimini?

"Purtroppo parte dall'Eccellenza e quindi dovremo cercare con tutta l'umiltà possibile ma anche la determinazione possibile di vincere questo campionato per cominciare una scalata che ci porti alle posizioni almeno del professionismo".





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