Rimini: Luca Falbo è un nuovo giocatore biancorosso

Il Rimini ha ufficializzato l'arrivo di Luca Falbo. Nato a Chivasso, dopo i primi calci con la maglia del Torino e sei anni nel settore giovanile della Roma, a 17 anni arriva alla Lazio. Pilastro della formazione Primavera, nella stagione 2019-20 viene spesso convocato in prima squadra e il 19 dicembre arriva il debutto assoluto tra i ‘grandi’ in occasione della partita di Europa League contro il Rennes. Qualche mese più tardi l’esordio in Serie A in casa della Juventus. Nell’estate 2020 si trasferisce in prestito alla Viterbese collezionando le sue prime presenze in Serie C. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Monopoli, Avellino e Brindisi raggiungendo 63 presenze, impreziosite da quattro gol e due assist, tutte nel girone del sud. Il classe 2000 ha firmato un contatto di due anni con opzione per il terzo.