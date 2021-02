SERIE D Rimini - Marignanese 2-2 pareggio che sbarra definitivamente la strada ai biancorossi verso la serie C La Marignanese non riesce a gestire un doppio vantaggio ad un quarto d'ora dalla fine e in superiorità numerica

È tutto della Marignanese il rammarico per non essere riuscita a sbancare il Romeo Neri nonostante il doppio vantaggio a non più di un quarto d’ora dalla fine e con un uomo in più . Ma andiamo con ordine, alle primo occasione passa la Marignanese/Cattolica. Su azione d’angolo nasce una mischia risolta da Moricoli. Goal che arriva senza segnali ma che certifica le difficoltà di un Rimini poco tonico in tutti i reparti. Rimini sterile e inconcludente l’unico a provarci è Ambrosini prima in rovesciata fuori, poi su punizione stessa sorte. Non c’è personalità nella formazione di Ricchiuti nessuno capace di prendere l’iniziativa Pupeschi per Arlotti colpo di testa che mette in difficoltà un incerto Faccioli . Ronchi su Goh N’ Cede, il dirette ore di gara assegna la punizione al Rimini, restano molti dubbi. Uno dei più brutti primi tempi della storia recente del Rimini si chiude con il colpo di testa di Ambrosini sull’assist di Valeriani .

Ricchiuti riparte con Casolla e Nigretti per Gigli e Arlotti. Ma la realtà è sempre più dura per i biancorossi che vanno ancora più giù quando Adorni non trattiene la conclusione di Zanni, il tap in vincente è opera di Merlonghi . Marignanese/Cattolica sullo 0-2 e biancorossi a picco. In questo quadro desolante la partita si riapre nell’unico modo possibile : grave errore di Faccioli che non trattiene una conclusione tutt’altro che irresistibile di Vuthaj e Casolla è lì ad appoggiarla in rete. Proteste della Marignase per il goal annullato su segnalazione dell’assistente. Poi diventa protagonista Vuthaj gomitata plateale a Moricoli e rosso diretto. Nonostante la superiorità la Marignase non riesce a respingere l’unica cosa salvabile del Rimini di oggi, quell’orgoglio che porta il 2002 Alessandro Pecci a raddrizzare la nave che affonda . Il Rimini da l’addio alla serie C diretta con un punto che non serve a nulla . Al Romeo Neri di Rimini, Rimini - Marignanese - Cattolica 2-2

