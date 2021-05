SERIE D Rimini, Mastronicola: "Un vero peccato, usciamo a mani vuote"

Il tecnico del Rimini molto deluso per non essere riuscito a portare a casa punti. "Non credo - dice- di dover spiegare chi è Tavano. Ingenui sul gol e in nell’occasione dell’espulsione".

