Rimini nel caos: i tifosi in maniera civile protestano in piazza Cavour

Dopo il comunicato di Sindaco e Assessore di Rimini i tifosi si sono radunati per protestare in maniera civile e chiedere immediata chiarezza

di Lorenzo Giardi
12 ago 2025

Protesta civile di Curva Est del Rimini , tifosi, famigliari dei giovani aggregati al settore giovanile biancorosso. Una protesta civile per chiedere chiarezza e garanzie per il futuro della Rimini Calcio.




