Rimini ok in coppa, ora c'è il Sanpaimola nell'anticipo

Prima il passaggio del turno in coppa, poi l'anticipo di campionato. È una settimana pienissima per il Rimini Calcio, che domani ospiterà il Sanpaimola nell'ottavo turno, dopo aver eliminato la Vis Novafeltria. I biancorossi hanno battuto i gialloblù 2-1 a domicilio, negli ottavi di finale, pur attingendo ampiamente alle seconde linee. Di Pasquini e Vitucci i goal che hanno portato al doppio vantaggio riminese nel primo tempo, di Rama, su rigore, la vana replica del Novafeltria nel secondo. Nel prossimo turno, il Rimini affronterà la Sammaurese.

Prima, però, c'è da pensare al Sanpaimola in campionato, con i biancorossi che sabato, alle 15, proveranno ad allungare a otto la striscia di vittorie consecutive per cominciare il torneo. Al Neri arriva la squadra sesta in classifica, che finora ha collezionato tre successi, due pareggi e due sconfitte. Per il momento, il club di San Patrizio non ha mai vinto con formazioni che le stessero sopra in classifica, però è un Rimini nel bel mezzo di un tour de force e che deve fronteggiare varie defezioni, quindi sarà un impegno insidioso, in cui, come ha detto mister Gadda, ai biancorossi servirà raschiare il fondo del barile delle energie.







