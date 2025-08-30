Rimini, orgoglio e ordine valgono un punto a Pesaro (0-0)

Senza certezze se non quella della dignità, il Rimini gioca a Pesaro un derby che meno derby non si può. Situazione precaria e incomprensibile, Braglia sempre e solo in tribuna, insomma il pari è tutto frutto della serietà della squadra. Che beneficia dopo appena 11 minuti della sciocchezza di Jallow che sbraccia su Lepri e si prende il rosso. Stellone si gioca la card, ma la decisione è confermata. Primo tempo bloccato, c'è solo Di Paola su punizione, Vitali e la traversa derubricano in angolo. Ripresa più aperta e vivace, c'è subito una super occasione per il Rimini, la difesa non pulisce, Longobardi si ingamba e Pozzi ci mette il corpo a scudo e protezione del pari. È una fiammata in seguito alla quale si ristabilisce anche la parità numerica. Garetto tampona Paganini ed è il secondo giallo. La Vis potrebbe e dovrebbe fare di più, ma il Rimini resta alto e sul pezzo. Fiorini ruba palla e con l'angolo chiuso prova comunque a solleticare Pozzi. L'occasione più bella dei marchigiani è un'invenzione di Nicastro. Bicicletta da sigla televisiva e palla fuori di un capello. Solo calci piazzati per Pesaro: Vizzoni telefona a Vitali e ancora Rimini prima della doccia con la sberla di Langella che ci va vicino. Che fa rima con punticino.







