Rimini partenza per il ritiro, tra incertezza e preoccupazione

Si parte, e questa stando al momento, è già una buona notizia. Il pullman muove in direzione Riolo Terme dove la squadra, agli ordini del tecnico Filippo D'Alesio 32 anni alla sua prima esperienza in Serie C, resterà fino al 3 agosto. Ormai sono note le gravi problematiche economiche in cui gravità la società, e naturalmente serpeggia anche tra i tifosi, pochi, quelli che hanno salutato la squadra in partenza per il ritiro., uno stato di agitazione e preoccupazione. A parlare il solo DS Antonio Di Battista che con grande responsabilità non nasconde il momento molto delicato della società biancorossa

Di seguito l’elenco dei convocati per il ritiro pre-season 2025/26 a Riolo Terme (RA): Daniel Aruta Gabriele Bellodi Alessandro De Vitis Luca Falbo Mattia Fiorini Marco Garetto Matteo Gorelli Sulayman Jallow Christian Langella Tomas Lepri Gianluca Longobardi Linas Megelaitis Mattia Mini Giacomo Parigi Marco Piccoli Mattia Rubino Leonardo Ubaldi Leonardo Vitali

Aggregati in prova: Jacopo Atzeni Jacopo Di Pierdomenico Luca Ferretti Samuel Maltoni Luca Minozzi Lorenzo Penchini Paolo Schettini

Staff Tecnico : Allenatore: Filippo D’Alesio Viceallenatore: Vasco Regini Preparatore portieri: Cristian Tosti Preparatore atletico: Alberto Galdiolo Magazzinieri: Andrea Fabbri, Erio Lazzarini Medico sociale: Pasquale Contento Medico: Luca Marcantonio Fisioterapisti: Andrea Acciarri, Andrea Frattaruolo Nutrizionista: Sara Bezzi.