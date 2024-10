SERIE C Rimini - Pianese: poche emozioni e nessun gol Al Romeo Neri finisce 0 a 0

Giornata tipicamente autunnale al Romeo Neri dove si affrontano Rimini - Pianese, squadre appaiate in classifica a quota 12 punti. Padroni di casa che devono fare a meno di Cernigoi, Malagrida, Cioffi e De Vitis mentre torna a disposizione Bellodi dopo aver scontato il turno di squalifica.

Pronti, via e biancorossi vicinissimi al vantaggio, Parigi di testa centra in pieno la traversa. La risposta dei toscani con il diagonale di Nicoli, Colombi e Gorelli chiudono in angolo. Meglio la Pianese in avvio ma poi alla distanza esce il Rimini. Ci prova Longobardi, destro in contro balzo che si perde a lato. Ad una manciata di minuti dal riposo, Garetto di testa in anticipo, non trova il bersaglio.

Secondo tempo e Parigi perde l'attimo giusto, a due passi dalla porta avversaria. Clamorosa palla gol per l'attaccante di Antonio Buscè. Il Rimini ci prova anche con Falbo, direttamente dalla bandierina ma il portiere Boer è attento e mette in angolo.

Dalla parte opposta, Piccoli sbaglia il retropassaggio, Mastropietro recupera il pallone e serve Boccadamo che non sfrutta una grande opportunità. Si gioca sotto una pioggia battente e Colombi si oppone così, sul traversone del solito Nicoli. Il Rimini ci prova fino alla fine. Progressione e destro di Lombardi che sibila vicino all'incrocio dei pali. Al Romeo Neri, poche emozioni e nessun gol. Rimini - Pianese finisce 0 a 0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: