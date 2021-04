Rimini, presentati Maniero e Bresciani: "Torniamo tra i professionisti"

Un unico filo conduttore per tutta la conferenza stampa: “Il Rimini deve vincere e tornare nelle categorie che merita”. Hanno gli obiettivi ben chiari i due nuovi arrivati in casa biancorossa: Andrea Maniero come direttore sportivo e Giorgio Bresciani come responsabile dell'area tecnica. I due hanno preso il posto del dimissionario Tamai e di Ivano Bonetti, che verrà contattato in seguito anche per parlare di settore giovanile. Entrambi ex attaccanti, avranno il compito di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione e provare a chiudere nel migliore dei modi già questa con i romagnoli attualmente quinti, attesi dal delicato scontro diretto contro la capolista Fiorenzuola e pronti ad un eventuale ripescaggio in Serie C in caso di vittoria dei play-off. Sarà una prima volta a Rimini per Maniero che in questa città ci ha vissuto negli anni del San Marino Calcio.









Con Maniero - come detto - ci sarà Bresciani. “A Rimini si vince o si va via”: non usa tanti giri di parole l'ex centravanti di Torino, Bologna e Napoli che non percepirà uno stipendio dal presidente biancorosso Alfredo Rota ma lo farà solo per passione e per portare la sua esperienza a questa squadra. Bresciani è stato preso di mira dai tifosi del Rimini – così come Rota – in una contestazione pacifica fuori dal “Romeo Neri” dopo quello successo con la Civitanovese nel 2014, società storicamente gemellata. Il lucchese, però, chiede pazienza e risponde così.

Nel servizio le interviste ad Andrea Maniero (D.S. Rimini) e Giorgio Bresciani (Responsabile Area Tecnica Rimini)