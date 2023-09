SERIE C Rimini: presi Capanni e Semeraro

Rimini: presi Capanni e Semeraro.

Altri rinforzi per il Rimini. In prestito dalla Ternana è arrivato il centrocampista classe 2000 Gabriele Capanni, reduce da due stagioni in Serie B con i rossoverdi. Scuola Milan, in carriera ha vestito anche le maglie di Novara, Catania e Cesena. Dal Gubbio, invece, ecco il terzino Francesco Semeraro: classe 2001, vanta già 70 presente tra i professionisti.

