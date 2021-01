MERCATO Rimini: preso Gomis, Elia Benedettini si allontana Non c'è l'accordo la tra il portiere della nazionale e i biancorossi, che vireranno su un under. Arlotti al Ravenna

Elia Benedettini non sarà il nuovo portiere del Rimini. Non si è trovato l'accordo tra il numero uno della Nazionale – svincolatosi in estate dal Novara – e la società biancorossa, che a questo punto cercherà un under che faccia da vice Scotti. A centrocampo invece è fatta per l'arrivo di Gomis, senegalese classe '96. Viene da una stagione e mezzo all'Arconatese, con la quale, in questo Girone A di Serie D, ha messo insieme 6 presenze e un gol.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Stesso score realizzato in C, al Monopoli, da Scott Arlotti, che oggi ha rescisso coi pugliesi e firmerà per il Ravenna. L'attaccante classe 2001 torna così in Romagna dopo le tre stagioni passate a Rimini, dove è cresciuto ed è stato protagonista dell'ultima promozione, prima dell'addio della scorsa estate.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Rinforzo internazionale invece per il Carpi: dal Manchester United arriva, con contratto fino al 2022, il difensore Luca Ercolani, classe '99 con in curriculum 5 presenze nell'U20 italiana. Nativo di Ravenna, Ercolani si è trasferito in Inghilterra dal Forlì nel 2016, vestendo la casacca dei Red Devils anche in Youth League. Nelle ufficialità di giornata anche due scambi “intergirone”: il difensore Farabegoli, di proprietà della Sampdoria, lascia la Vis Pesaro e va alla FeralpiSalò, sempre in prestito dai blucerchiati. Sempre a titolo temporaneo, il Gubbio cede al Legnago Lovisa, centrocampista scuola Fiorentina. Infine l'Arezzo, dopo tanti arrivi – l'ultimo è l'attaccante Carletti, in prestito dal Carpi, opera anche in uscita: saluta il portiere Loliva, passato definitivamente al Bisceglie.



I più letti della settimana: