SERIE C Rimini: preso il centrocampista Francesco Conti Il giocatore, 20 anni, arriva in prestito dalla Sampdoria dopo la prima metà di stagione al Sestri Levante

Rimini: preso il centrocampista Francesco Conti.

Secondo colpo in un solo giorno per il Rimini, che, dopo l'attaccante Luca Gagliano, annuncia anche l'ingaggio del centrocampista Francesco Conti. Vent'anni appena compiuti, genovese, arriva in prestito fino a giugno dalla Sampdoria, di cui era stato anche capitano della Primavera.

Nella prima parte della stagione in corso ha giocato con il Sestri Levante (Serie C, girone B), disputando 22 partite, con 2 goal segnati e 1 assist servito. In quella passata era stato aggregato più volte alla prima squadra della Sampdoria, esordendo in Serie B contro il Pisa.

