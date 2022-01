MERCATO SERIE D Rimini, preso il difensore Deratti Il classe 2003, che quest'anno ha esordito tra i grandi con la Pistoiese, può fare sia il terzino destro che il centrale.

Il Rimini rinforza la difesa con Jacopo Deratti, classe 2003 in grado di agire sia come terzino destro che come centrale. Cresciuto tra Lodigiani e Carpi, Deratti è alla sua prima stagione tra i grandi: viene dalla Pistoiese, dove è sceso in campo una volta nel Girone B di Serie C.

