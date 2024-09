SERIE C Rimini: preso il portiere Luca Ferretti

Il Rimini comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luca Ferretti. Il portiere classe 2003 nativo di Reggio Emilia, cresciuto nelle giovanili di Parma e Carpi, ha debuttato in Serie D a 17 anni con la Correggese. In quarta serie ha collezionato complessivamente 54 presenze tra Correggese, Carpi e Luparense. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno (con opzione per il secondo) e ha scelto il numero 32.

