Rimini – Pro Livorno 4-1

Rimini - Pro Livorno

Nemmeno il tempo di salutarsi che il Rimini è già sotto. Sono trascorsi 30' quando Camarlinghi batte Scotti e per i biancorossi comincia in salita. Sarà un'arrampicata quella della squadra di Mastronicola, che nonostante l'ampio risultato deve ancora ringraziare Francesco Scotti. Sono anni che si parla della sua pensione poi alla fine di ogni stagione risulta tra i migliori se non il migliore. Il pareggio arriva al minuto 23° con un altro Francesco, in questo caso Casolla, anche lui in grande crescita in questo finale di stagione. Raggiunto il pari, il Rimini si complica la vita quando il giovane Pecci commette fallo in area su Brizzi. Rigore. Sul dischetto si presenta Giacomo Rossi che aveva già sbagliato dagli undici metri all'andata, e vince Scotti anche al ritorno. Grande parata del numero 1 biancorosso che tiene il Rimini in corsa per i tre punti che prendono forma a 10 dal termine del primo. Ricciardi con il sinistro e romagnoli in vantaggio. Da questo momento partita in mano, prima Vuthaj su punizione poi Pupeschi vanno solo vicini al tris, mentre il solito Camarlinghi in diagonale va vicino al 2-2.









Bel primo tempo, ma la ripresa non è da meno. Vuthaj in apertura di ripresa non colpisce bene di testa da pochi passi. Poco male perchè Francesco Casolla al minuto 63 mette il sigillo ai tre punti con la doppietta personale. Il guardiano è sempre Ciccio Scotti ancora decisivo al 76° e all'87° per non far rientrare in partita una Pro Livorno sempre propositiva. Poi ad uccidere definitivamente l'incontro pensa Vuthaj in contropiede per quello che è il suo gol numero 17 in campionato. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Pro Livorno 4-1