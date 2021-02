SERIE D Rimini – Progresso 1-0, per Ricchiuti debutto e vittoria Vuthaj sbaglia un rigore nel primo tempo, poi da la vittoria al Rimini con un guizzo nel finale

La prima di Adrian Ricchiuti in panchina termina con 3 punti d'oro per la classifica e per il morale di una squadra che soprattutto nel finale di partita ha tirato fuori tutto quello che aveva per vincere. Ma andiamo con ordine. E' il Progresso ad avere la prima chance, Menarini su punizione alza sopra la traversa. In porta non c'è Scotti, ma l'under Adorni, qui alza in angolo un pallone da bloccare. Rimini abulico nei primi minuti, ma alla prima sortita guadagna il rigore: cross di Massetti, Chimangui entra su Arlotti per il Direttore di Gara pochi dubbi. Sul dischetto va Vuthaj che calcia come peggio non avrebbe potuto. Celeste blocca quasi senza difficoltà. Il centroavanti sentirà molto questo errore per tutta la partita, ma avrà modo di riscattarsi. E' sempre il bomber albanese ad anticipare tutti e mettere fuori da pochi passi. Si fa vedere Arlotti, cross in mezzo, Vuthaj anticipato in angolo. Massetti su punizione, la sfera non prende il giro voluto. Prima dell'intervallo, Adorni esce su Rossi, si prende il rischio e anche la punizione a favore decisa dall'arbitro.

Ripresa, saranno i cambi di Ricchiuti a fare la differenza: Ceccarelli sulla sinistra non trova Vuthaj pronto all'appuntamento. Lo stesso Ceccarelli commette un ingenuità difensiva, Esposito ha anche il tempo di cercare il palo lungo, Adorni respinge il diagonale. Il Progresso getta al vento una grande chance. A proposito dei cambi di Ricchiuti, dalla mezz'ora in avanti diventa un assalto quello del Rimini, Ambrosini al traversone, Viti di testa alto di poco. Oltre ad Ambrosini e Viti, dentro anche Casolla sua la conclusione che da la sensazione del goal ma è solo angolo. Dal corner, Ambrosini trova Celeste ancora pronto a chiudere in corner. Arriva il minuto 85. Altro corner e questa volta si sviluppa una mischia risolta da Vuthaj, Nono centro per il centroavanti vicino a vincere la scommessa fatta con il Presidente Rota, della doppia cifra. La maxi esultanza dell'albanese ma anche di tutta la panchina fa capire quanto era importante per il Rimini sbloccarsi. Il Progresso non ne ha più . Casolla sfiora anche il raddoppio nell'extra time, ma per i biancorossi e per la gara d'esordio di Adrian Ricchiuti può bastare anche così. Allo stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Progresso 1-0

