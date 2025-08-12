Rimini: protesta in Piazza Cavour

Dopo l'annuncio a sorpresa del nuovo Presidente del Rimini Espedito Siniscalchi classe 86 laureato in Economia Aziendale, è manager di professione, altra mossa della Building Company che evidentemente non è stata digerita dalla tifoseria, che per questa sera ore 18.30 annuncia un sit-in in Piazza Cavour. “Rispetto per Rimini” si legge nella locandina che pubblicizza il ritrovo davanti a Palazzo Garampi dei tifosi che chiederanno un intervento immediato di Sindaco e Assessore allo Sport di Rimini per fare definitivamente chiarezza sul futuro della società.







