Rimini, punto d'oro e in rimonta ad Arezzo

Arezzo – Rimini partita dai contenuti e tempi molto interessanti a cominciare dall'ex tecnico del Rimini, Troise. Per lui un grande inizio di stagione con l'Arezzo. I biancorossi in maglia bianca si fanno notare con la conclusione di Langella, la sfera termina sul fondo. Poco dopo grandi proteste quando Garretto colpisce di testa sul corner dalla sinistra, Gigli altro ex ci mette un mano per deviare la traiettoria, l'arbitro sorvola e fa ampi cenni di proseguire. E i vibranti reclami proseguono anche quando Ogunseye porta in vantaggio l'Arezzo. Sul cross da destra di Gaddini, Pattarello travolge Gorelli, la sfera arriva al centroavanti che davanti a Colombi non sbaglia. Il Rimini reagisce: Falbo per Cernigoi gira bene l'attaccante, ma la sfera risulta larga. Dall'altra parte le proteste questa volta sono dell'Arezzo sul gol del pareggio del Rimini. Falbo la mette in mezzo forte e tesa, Parigi entra in contatto con Trombini, la sfera arriva a Longobardi che scarica dentro. Per l'arbitro anche qui tutto regolare. Dopo un paio di mischie risolte senza troppi patemi, arriva il brividissimo finale per il Rimini. Settembrini su punizione , Gucci tocca di testa, Colombi è battuto ma palla che si schianta sul palo. Allo Stadio Città di Arezzo, Arezzo – Rimini 1-1