ECCELLENZA Rimini, quanti errori: il Sanpaimola espugna il "Neri" per 3-2 Prima sconfitta per i biancorossi, che sbagliano sotto porta, ma soprattutto in difesa. In goal Samuele Zannoni

Troppi errori sotto porta e, soprattutto, troppe sbavature difensive. Nell'ottava giornata di Eccellenza arriva la prima sconfitta per il Rimini, battuto in casa 3-2 dal Sanpaimola. I biancorossi, all'attacco dall'inizio alla fine, pagano alcuni svarioni, nonostante fossero andati in vantaggio con la rete di Zannoni, al 24', meritato premio per una partenza arrembante. Prima del goal, ci aveva provato lo stesso sammarinese già in avvio, andando vicino al bersaglio.

Eppure, le avvisaglie, per il Rimini, c'erano già state, perché su un'indecisione difensiva era arrivato il palo da lontano di El Ghazali, con Montuschi incapace di ribadire in rete. Il secondo errore è fatale e si vede di nuovo sul centrodestra. Stavolta il Sanpaimola, per non sbagliare, entra in area e affida il pallone rubato sulla trequarti a Bugani, che insacca. Nel corso del primo tempo – succederà anche nella ripresa – il Rimini protesta in varie occasioni, chiedendo prima un'espulsione del portiere per tocco di mano fuori area, con l'arbitro che assegna però un fallo per interferenza di Zannoni sul rinvio, e due calci di rigore: il primo sullo stesso sammarinese e il secondo su Cicarevic, ma senza ottenerli.

La ripresa si apre con un'occasione clamorosa per i biancorossi, costruita dall'asse centrale della squadra di Gadda: punizione di De Angelis, sponda di Nava e Maggioli arriva a rimorchio alzando incredibilmente di testa. Il difensore ci riprova al quarto d'ora, calciando da fuori, stavolta ci mette una pezza Mordenti. Poi, altra protesta veemente del Rimini, quando Cicarevic va già in area, lanciato in contropiede, e neanche stavolta arriva il fischio dell'arbitro.

Tempo di ribaltare il fronte ed ecco che il Sanpaimola si porta in vantaggio, su un'altra situazione in cui la difesa riminese si rivela troppo morbida. Montuschi s'inserisce come una furia, strappa il pallone e va in fuga per la vittoria, battendo Roberto in uscita. Duro colpo per i biancorossi, che si scompongono e offrono nuovamente il fianco, sempre con Fabbri. L'intercetto in questo caso è di Venturelli, il cui cross trova pronto al centro Bugani per completare la doppietta e l'opera. A questo punto, al Rimini sembrano mancare pure le energie, anche se lo stesso Fabbri avrebbe l'occasione per accorciare, sparando alto, prima che Piazze ci riesca davvero, finalizzando in mischia un calcio d'angolo. Ma è troppo tardi: il forcing finale non porta a nulla, finisce 3-2 per il Sanpaimola. E domenica prossima, per il Rimini, arriva lo scontro al vertice, in casa dell'Imolese.

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