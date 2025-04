CALCIO GIOVANILE Rimini: quattro giovani biancorossi tra Nazionale U16 e Rappresentativa U17

Rimini: quattro giovani biancorossi tra Nazionale U16 e Rappresentativa U17.

Il Rimini ha ufficializzato le convocazioni di tre calciatori biancorossi per il torneo di Sviluppo della UEFA under 16 che si terrà in Albania dal 19 al 25 aprile. Saranno a disposizione del ct Loris Bonesso: Francesco Aureli, Francesco Bucchi e Matteo Sammaritani. San Marino giocherà la prima partita contro i pari età del Kosovo (domenica 20 aprile), poi le sfide contro Albania (martedì 22 aprile) e Andorra (venerdì 25 aprile).

Il biancorosso Pietro Drudi è stato invece convocato in Rappresentativa Lega Pro Under 17 per il Torneo “Maggioni-Righi” che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Borgaro Torinese (TO).

