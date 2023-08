SERIE C Rimini: Regini va al Sestri Levante

Rimini: Regini va al Sestri Levante.

Con un comunicato, il Rimini Football Club ha comunicato di aver ceduto al Sestri Levante il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Regini. Il Rimini ringrazia Vasco per la grande professionalità e l’impegno durante l’anno trascorso in biancorosso e gli augura il meglio per il futuro.

