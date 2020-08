SERIE D Rimini: Rota non gira la chiave del motore e resta tutto fermo Il Patron non ha ancora sciolto le riserve e si continua a perdere tempo. La squadra non partirà per Sant'Agata prima del 20 agosto

Gruppo lombardo, imprenditori riminesi solito tourbillon di possibili acquirenti o affiancamenti attorno al Rimini ma senza mai certezze e il ritiro slitta. Si pensava che la squadra potesse partire per Sant'Agata Feltria il 9 agosto, non sarà così perchè i colloqui continui a cui è sottoposto il Patron Rota per il momento hanno portato solo a rinvii.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: