SERIE D Rimini-Sammaurese rinviata di nuovo Il recupero era in programma mercoledì.

Rimini-Sammaurese rinviata di nuovo.

Ennesimo rinvio a data da destinarsi per Rimini-Sammaurese, che si doveva recuperare questo mercoledì. La decisione di posticiparla ulteriormente è legata ai quattro casi di covid emersi nel fine settimana nel gruppo squadra dei biancorossi, che domenica non sono scesi in campo nemmeno col Lentigione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: