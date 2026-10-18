ECCELLENZA Rimini - Sanpaimola. Gadda: "Dispiace per i ragazzi", Zannoni: "Buona prestazione comunque" La prima sconfitta in campionato non turba i biancorossi, anche se il sammarinese ammette: "Forse serve più decisione sotto porta"

Nessun dramma. La sconfitta con il Sanpaimola, nell'ottava giornata di Eccellenza, non crea problemi in casa di Rimini, ma solo dispiacere, per una gara condotta tutta all'attacco eppure persa, a causa di una serie di leggerezze difensive. A fine partita, lo sottolinea l'allenatore Massimo Gadda: "Mi dispiace per i ragazzi, che anche oggi, secondo me, hanno fatto una partita buona, fermo restando che alla fine ci siamo fatti i goal da soli, quasi. Mi dispiace, perché i ragazzi hanno spinto, hanno fatto magari anche degli errori, però abbiamo creato palle goal. Non siamo riusciti a segnare, ma io io so come funzionino i campionati, il calcio, e non ne faccio un problema: poteva capitare di scivolare prima o poi, questi ragazzi fino a ora sono stati bravissimi, grandissimi, quindi adesso ci lecchiamo le ferite, poi da martedì ricominciamo ad allenarci".

È una gara che avete condotto comunque tutta all'attacco, nonostante le fatiche di coppa di tre giorni prima...

"Sì. Questo magari, a volte, ci ha portato a perdere un po' di equilibrio. I ragazzi sono stati molto generosi, abbiamo spinto tanto, abbiamo messo tante palle in area, abbiamo avuto anche occasioni, poi abbiamo subito almeno il primo e il secondo gol, ma credo anche il terzo, perdendo la palla in maniera ingenua. Ci siamo fatti goal da soli, al di là del fatto che il San Paolo abbia giocato una buona partita, organizzata, e sia una squadra giovane, che corre".

A sbloccare la gara era stato il sammarinese Samuele Zannoni, protagonista di un goal e due occasioni nel primo tempo, che però non sono bastate. Il centrocampista della Nazionale parla così della gara: "Penso che alla fine non abbiamo giocato male, la nostra prestazione l'abbiamo fatta, dobbiamo continuare così. Sappiamo che le partite siano queste, gli avversari ci aspettano così e dobbiamo essere più cattivi, forse più concreti sotto porta, quello sì".

Oggi c'è stato anche qualche errore quando tenevate la linea molto alta, mentre pressavate. Un po' di distrazioni in fase difensiva che avete pagato...

"Forse è frutto di tutto quello che vogliamo provare a fare, delle azioni che vengono. Ci sta, magari, essere un po' sbilanciati, più che altro forse dobbiamo essere un po' più convinti e cattivi a chiudere prima l'azione in modo da non subire queste ripartenze".

Il vostro è comunque un ottimo inizio, con sette vittorie in campionato, più quelle in coppa: è l'avvio che vi aspettavate?

"Sinceramente sì, era quello che dovevamo fare, ma non è finita. Non è una sconfitta che rovina un campionato, dobbiamo continuare su questa linea, sempre più cattivi e sempre più convinti di noi stessi".

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