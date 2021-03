SERIE D Rimini–Sasso Marconi 4-1. Tripletta di Vuthaj Il Rimini torna in campo dopo un mese causa covid e centra la seconda vittoria consecutiva. Domenica esame Aglianese

Risultato anche troppo severo nei confronti del Sasso Marconi, Rimini trascinato dal suo centroavanti Dardan Vuthaj autore di una tripletta. Primo goal che arriva dopo 7 minuti. Aveva cominciato meglio il Sasso Marconi, e il Rimini la blocca in contropiede: Nigretti sul filo del fuorigioco, molte le proteste ospiti nell'occasione, va via sulla destra, assist per l'albanese Vuthaj che non sbaglia e spiana la strada ai biancorossi. Il raddoppio a stretto giro con uno dei migliori in campo Viti. L'esterno fa un gran lavoro a sinistra mette in mezzo, Casolla conclusione murata, la sfera resta in area arriva Vuthaj che la scarica dentro per il raddoppio. Prima reazione Sasso Marconi con il Rimini sbilanciato Paolo Rrapaj lanciato a rete, Scotti sceglie bene il tempo dell'uscita.

La squadra di Mastronicola sfrutta bene tutti gli spazi: Nigretti per Viti , ancora un'ottimo lavoro dell'esterno a sinistra. Non ci arriva Casolla ma come un rapace arriva ancora Vuthaj e pallone a casa. Hat -trick per l'albanese salito a quota 13 in stagione. Il Rimini sfiora il poker in diverse circostanze, poi però nella ripresa abbassa il ritmo e si complica la vita: Canalicchio su Zannoni, l'arbitro concede il rigore. Rrapaj non sbaglia e in qualche modo riapre i giochi. Un paio di ottimi interventi di Scotti consentono al Rimini di tenersi a distanza di sicurezza. Nel finale Ambrosini per Casolla che riesce a togliersi anche la soddisfazione personale. Seconda vittoria consecutiva per i biancorossi attesi domenica dall'esame Aglianese. Allo Stadio romeo Neri di Rimini, Rimini batte Sasso Marconi 4-1

