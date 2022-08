SERIE C Rimini scatenato: preso anche Vano

Rimini scatenato: preso anche Vano.

Non si ferma il Rimini. Dopo l'arrivo di Vasco Regini, i biancorossi hanno ufficializzato anche l'arrivo di Michele Vano, 31enne attaccante proveniente dal Perugia in Serie B. In carriera Vano ha totalizzato quasi 150 presenze nei professionisti e arriva in Romagna con la formula del prestito.

