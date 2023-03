SERIE C Rimini sempre più in crisi, al Neri è 2-1 Recanatese La doppietta di Carpani abbatte i biancorossi, ora i playoff sono a rischio.

Il Rimini si sveglia giusto per il finale, così al Neri, ormai terra da punti per tutti, passa con merito la Recanatese. Doppietta di Carpani – la terza per lui da gennaio - e 2-1 per i giallorossi, che allungano sui playout (+6) e ora intravedono i playoff (-4). Playoff chiusi proprio da un Rimini in caduta libera: dalla vigilia di Natale, in 14 turni, solo due vittorie, entrambe lontano da casa.

Primo tempo povero e di sola Recanati: Sbaffo e Guidobaldi costruiscono il destro da fuori di Carpani, Zaccagno respinge e Haveri chiude a rimbalzo. Ancora asse Guidobaldi-Sbaffo, il primo imbuca dalla fascia e il secondo cannona appena alto dal limite. Cambio di campo, stessi interpreti: cross di Senigagliesi, Pietrangeli si ritrova accerchiato da Sbaffo e Guidobladi e quest'ultimo sfonda per il tiro, centrando il palo. Dall'altra fascia invece il traversone di Ferretti che Carpani prolunga per Sbaffo, che è solo in area piccola ma tocca male e concede la parata a Zaccagno.

Dai e ridai, al 56° gli ospiti la sbloccano: errore in uscita di Biondi sul quale non perdonano né Alfieri, che s'infila e imbuca, né Carpani, che tocca a rete in spaccata. Il Rimini accenna a una reazione quando Delcarro fa sponda sul traversone di Tofanari armando il volante di Rosso, Fallani però blocca facile. E allora ecco l'allungo recanatese, su un altro buco difensivo: Senigagliesi per l'inserimento di Carpani che se l'allunga di spalla, tiene sul ritorno di Sandri e fulmina Zaccagno per la doppietta.

È l'89° e qui, a cose praticamente compromesse, il Rimini reagisce, con due occasioni nate quasi per caso: si riparte e Vano calcia lento e preciso da posizione defilata, palo e spazzata di Ferrante. Poi, al 93°, l'accorcio di Tonelli, un cross sul quale l'inserimento di Vano inganna tutti e gli regala il gol. In quel poco che resta niente clamorosa rimonta, il Rimini cade ancora in casa e ora i playoff sono davvero a rischio.

