Rimini senza vittorie nel girone di ritorno

Rimini avanti con i brodini. La squadra di Gaburro non sa più vincere, e il segno + non arriva nemmeno al Neri con la Lucchese. Sono i toscani a partire con il piede pigiato sull'acceleratore Mastalli, bene per Panico che in totale solitudine non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Non ci mette molto la squadra di Maraia ad aprire la scatola: Visconti al cross, Mastalli senza marcature, si alza e incrocia di testa per il vantaggio Lucchese. Di biancorosso nella trequarti gialla non vi è traccia, e allora insiste Lucca, con il suggerimento di Panico sul secondo palo, colpo di testa di Alagna, Zaccagno in angolo. Si scuote il Rimini, prima una mischia a seguito di un calcio d'angolo non porta a nulla, poi Michele Vano di testa, ma disturbato non trova la porta. Arrivano fischi dalla tribuna per un Rimini sempre sotto tono. Ad inizio ripresa il sussulto vincente del redivivo Michele Vano. La conclusione di Santini è respinta da Cucchietti, arriva l'ex Pistoiese che di potenza la mette dentro per il pareggio biancorosso. Reazione dei rosso/neri in maglia gialla, Tiritiello di testa, blocca Zaccagno anche in bello stile. Clamorosa l'occasione fallita da Rizzo Pinna. Il numero 7 riceve e scarica addosso a Zaccagno. In pieno recupero Mattia Rossetti in percussione, body check con Tiritiello, l'arbitro lascia correre tra le proteste.