SERIE D Rimini–Seravezza 1-1 a Gigli risponde Luigi Grassi Il Rimini non va oltre al pareggio con il Serevezza. La squadra di Mastronicola non vince dalla prima giornata, tre punti nel derby con il Forli

Era cominciata nel migliore dei modi la sfida con i toscani del Seravezza. Dopo nemmeno un quarto d'ora sblocca Abel Gigli. Il centrale difensivo, già in goal con il Forlì, sale più in alto di tutti sull'angolo calciato bene da Massetti e di testa mette dentro. 1-0 poco prima del quarto d'ora e partita che sembrava incanalata nel verso giusto. Seravezza senza spunti particolari, uscita di Scotti precisa sul lancio in verticale. Un primo tempo decisamente avaro di emozioni, termina con il colpo di testa di Moussafi alto sopra la traversa.

Ripresa, spunto di Massetti sulla destra, palla dentro Pecci in scivolata, respinge Orsolini sui piedi di Vuthaj l'ex Imolese non trova la porta. In luce anche il sammarinese Capicchioni che prima sradica un pallone all'avversario poi fa partire un esterno per lo scatto di Vuthaj, l'albanese viene pescato in posizione irregolare. Un Rimini che non aveva corso grossi pericoli viene punito dall'uomo più rappresentativo del Seravezza: Luigi Grassi. Il fantasista ex San Marino raccoglie al limite sposta la sfera sul sinistro e con precisione batte l'ex compagno di squadra Francesco Scotti. Nel finale un occasione per parte per vincere l'incontro. Prima Graniola non inquadra lo specchio di testa sull'invito dalla destra. Poi a a tempo scaduto, minuto 94 è un altro ex San Marino Francesco Casolla a divorare l'occasionissima per i 3 punti che mancano al Rimini dal 27 settembre, vittoria alla prima giornata nel derby con il Forlì. Allo stadio Romeo Neri di Rimini davanti a 403 spettatori più 44 abbonati, Rimini – Seravezza 1-1



