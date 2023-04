SERIE C Rimini, serve l'accelerata per blindare i play off Il tecnico del Rimini Gaburro ospite a Cpiace vuole vedere un cambio di marcia nelle ultime tre partite di regoular season

Fiorenzuola e Montevarchi al Neri, Ancona in trasferta sono le ultime tre giornate di campionato per un Rimini chiamato a blindare i play off. I biancorossi non vincono davanti al proprio pubblico dall'11 dicembre scorso, e non possono più permettersi brodini caldi. Giovedì alle 20.30 con il Fiorenzuola in caduta libera, non ci saranno più alibi per nessuno. Gaburro, ospite di Cpiace, fa ben capire che è terminata l'ora degli esperimenti, nelle prossime tre più gli eventuali play off verranno fatte scelte definitive. Il tecnico ha un contratto che lo lega al Rimini fino al 30 giugno 2023. Dalla società nessuno, fino ad oggi, si è fatto sentire per proporgli il rinnovo.

Nel video la sua intervista

