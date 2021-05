Il Rimini comunica che il Sig. Giorgio Bresciani ha presentato le dimissioni da responsabile dell’area tecnica. Le dichiarazioni del Presidente Rota : “Mi sembra giusto e doveroso porre il mio sentito ringraziamento e il mio saluto più cordiale a Giorgio per la disponibilità dimostrata. A lui pertanto auguro un sincero in “bocca al lupo” per il suo futuro calcistico”.