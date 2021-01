SERIE D Rimini, si presenta Gomis: “felice di essere qui, e di lottare per la promozione” Il Rimini mette fisicità a centrocampo con l'arrivo di Kalagna Gomis. Il senegalese d'origine ha firmato fino al 30 giugno. Per lui 5 mesi per dimostrare di essere un valore aggiunto

Molti complimenti alla sua ex squadra l'Arconatese Serie D Girone A attualmente in zona play out. “E' stato molto complicato – dichiara - lasciare una società, per me una famiglia. L'ho fatto perchè il Direttore Tamai ha insistito e mi ha dimostrato di tenerci molto. Adesso – conclude - tocca a me ripagare la fiducia”. E' un Rimini che ha bisogno di chili, centimetri e magari anche di qualche goal su palla inattiva ecco perchè il Direttore Pietro Tamai dopo consulto con Giancarlo Finardi all'epoca alla guida del settore giovanile della Cremonese dove è cresciuto il senegalese classe 1996, ha voluto al centro Kalagna Gomis 1 metro e 83 centimetri di altezza.

Mastronicola, ha cambiato modulo da qualche settimana a questa parte. Nel 3-4-1-2 attuale, Gomis andrà a posizionarsi, con la maglia numero 14, nei 2 centrali di centrocampo per garantire scudo protettivo alla difesa, stiamo parlando prevalentemente di un centrocampista di rottura, ma anche qualche goal su palla inattiva, specialità Gomis. Qualcuno ha fatto notare che la maglia numero 14 apparteneva ad uno dei più grandi campioni della storia del calcio, qui Tamai è intervenuto in tackle smorzando subito i toni alti: “ha preso il 14 – ha detto Tamai - perchè era l'unico numero disponibile”. Piedi ben piantati a terra dunque, e testa ai prossimi impegni ravvicinati per un Rimini che, a 9 punti dalla vetta, non può più permettersi di perdere tempo se vuole pensare in grande.

