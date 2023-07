SERIE C Rimini, si presenta la nuova società. Stefania Di Salvo prima donna al comando Si alza il sipario sul nuovo Rimini che si è presentato alla stampa nella sala del Grifone del Teatro Galli

Stefania Di Salvo moglie dell'imprenditore Stefano Petracca prima donna al comando in 111 anni di storia del club biancorosso. La Presidente, visibilmente emozionata, ha spiegato attraverso uno scritto le ragioni che hanno portato la sua famiglia a fare questa scelta condivisa anche dal marito presente in sala, che come da lei dichiarato non ha alcun ruolo nel Rimini. Il termine squadra è stato spesso usato da tutti i piccoli soci della signora Di Salvo. Detengono il 2% delle quote azionarie il Vice Presidente Angelo Sanapo, il Direttore Generale Giuseppe Geria, il Responsabile dell'Area Tecnica Antonio Di Battista, quello dell'Area Scouting Fabio De Vita, e il Responsabile del settore sanitario Maurizio Panunzio.

In conferenza stampa ha avuto un ruolo centrale nel rispondere alle domande dei giornalisti il Presidente Onorario Fabio Verile il quale ha parlato di una società che ha ben chiari i binari su cui muoversi: solidità, programmazione e progettualità. Inutile fare proclami – ha detto Verile” siamo qui per un progetto triennale per poi provare ad alzare definitivamente l'asticella. Possiamo dire – ha concluso- che vogliamo migliorare la posizione in classifica dello scorso anno. Il nuovo DG Geria ha invece parlato di “Casa Rimini” vogliamo – ha aggiunto- costruire una struttura che possa essere il punto di riferimento per i giocatori che solo in questo modo possono sentirsi tutelati e coinvolti” Quello che farà la differenza -hanno concluso i neo soci- è il mix tra i nuovi che porteranno entusiasmo e i vecchi che daranno continuità e porteranno esperienza. Per vecchi, in senso professionale, si intende il DS Andrea Maniero e il Direttore del settore giovanile Matteo Roguletti. A porgere il benvenuto alla nuova società il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l'Assessore allo sport di Rimini Moreno Maresi ed è intervenuto in veste di tifoso anche il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi

Nel servizio l'intervista alla Presidente Rimini Calcio Stefania Di Salvo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: