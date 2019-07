Rimini: Silvestro in prestito per la prossima stagione

Vincenzo Silvestro è un nuovo giocatore del Rimini. Centrocampista, classe '98, Silvestro è cresciuto nel settore giovanile del Bologna per poi esordire in serie C col Pordenone. Nello scorso campionato ha militato nel Mantova, in D, collezionando 34 presenze e 2 gol. Giunge a Rimini con la formula del prestito fino al 30 giugno 2020.