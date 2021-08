Rimini: Simone Andreis è biancorosso

Rimini: Simone Andreis è biancorosso.

Il Rimini ha ufficializzato l'arrivo di Simone Andreis, mezzala cresciuta nel settore giovanile dell’Albenga, prima di approdare in biancorosso ha vestito la maglia della Virtus Entella in serie B e C.

